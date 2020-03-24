في عيد ميلاد نادية الجندي اعرف سبب عدم حب رانيا يوسف لها

القاهرة - لايف ستايل
تحتفل اليوم نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي بعيد ميلادها الـ 74 فهي من مواليد 24 مارس 1946، وعلى مدار مشوارها الفني لقبت بـ نجمة الجماهير لحب الملايين لها ولانها كانت ضمن احدى نجمات الشباك في الثمانينيات.
ورغم حب الآلاف من جمهور الوطن العربي لها وأيضا زملائها في الوسط الفني بمختلف اجيالهم إلا أن الفنانة رانيا يوسف اعترفت في أحد اللقاءات التلفزيونية انها لا تحبها قائلة :" من وانا طفلة مش بحب أفلامها".
وقالت رانيا يوسف :" انا كنت زوجة المنتج محمد مختار ، طليق نادية الجندي، لمدة 12 سنة انا عمري ما اتعاملت معاها وهي لما شافتني في مهرجان الجونة مسلمتش عليا، براحتها".
وسبق وأكدت الفنانة رانيا يوسف أنها ترى الفنانة الكبيرة نجمة مصر الاولى نبيلة عبيد، تمتلك موهبة تمثيلية أكثر من نادية الجندي.
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