شاهد ميسرة قبل وبعد التجميل في عيد ميلادها الـ 52

تحتفل الفنانة ميسرة اليوم 24 مارس بعيد ميلادها الـ 52، حيث دخلت المجال الفني في عام 2000 وما زالت مستمرة فيه، حيث إنها خريجة كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور، ولمعت في أدوار الإغراء.

ميسرة تحدثت أيضا في أحد اللقاءات الصحفية عن عمليات التجميل التي أجرتها وقالت إنها فكرت أن تقوم بنفخ خدودها عندما فقدت وزنها بشكل كبير، ولكنها أصيبت بميكروب في خدها الأيسر مما سبب لها مشكلات كبيرة جدًا.

الفنانة المصرية قالت إن العملية الثانية كانت في الأنف، ولكن الطبيب اختار لها أنف روماني لا يناسبها، مما جعلها تجري عملية أخرى فأصيبت بكسر وبدأت تعمل لتجمع النقود لتجري عملية لتصلح ما أفسدته.

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