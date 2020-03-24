القاهرة - لايف ستايل
أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن تبرعها للصليب الأحمر اللبناني من أجل مساعدة الحكومة ووزارة الصحة اللبنانية للتصدي لفيروس كورونا المستجد نتيجة ارتفاع أعداد المصابين في لبنان.
وقالت ميريام فارس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مارسيل غانم: "تبرعت من قبل بعد الثورة وهاجموني وقالوا ميريام فارس بتشوف حالها هذه المرة سأتبرع للصليب الأحمر اللبناني ولن أعلن عن قدر المبلغ".
وأضافت النجمة اللبنانية: "أتقدم بالشكر لكل الفنانين والإعلاميين الذين قرروا المشاركة من أجل مساعدة العائلات المحتاجة".
ونشرت وزارة الصحة اللبنانية، رسمًا بيانا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تكشف فيه تأخر الانتشار المحلي لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الرسم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان لم تتخطَّ بعد قدرة الجهاز الطبي على الاستجابة.
وأعلنت السلطات في لبنان أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 267 حالة.
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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة نارية من ميريام فارس بعد تبرعها للصليب الأحمر لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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