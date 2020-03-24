محمود ياسين يقلق الجمهور حول حالته الصحية وابنه يكشف حالته الصحية

أثار الفنان محمود ياسين اهتمام الجمهور في الساعات الأخيرة بسبب تداول شائعات وأخبار حول تدهور حالته الصحية ووفاته، وهو ما تسبب في غضب أسرته وتوضيحها لحقيقة الأمر.

ابن محمود ياسين غاضب بسبب شائعة وفاة والده

وأقلق الفنان محمود ياسين جمهوره ومحبيه بسبب عودة أخبار تدهور حالته الصحية وكذلك شائعات وفاته في الساعات الأخيرة والتي تسببت في تصدر إسمه لمحركات البحث ومواقع التواصل، خاصة بسبب عدم ظهوره منذ فترة طويلة وعدم تعليق عائلته على الأخبار المتداولة عنه هذا الأسبوع.

ونفى السيناريست عمرو محمود ياسين هذه الأخبار، وطمأن الجمهور على الحالة الصحية لوالده محمود ياسين، وكذلك عبر عن غضبه بسبب تكرار هذه الشائعات خاصة في ذلك التوقيت الصعب، وقال في رد له على حسابه بفيسبوك:" الوالد بخير الحمدلله.. ربنا يهدي مروجي الاشاعات اللي مش عارف عايزين ايه بصراحة .. الحكايه اصلا مش مستحملة ضغوط نفسيه من كل الاتجاهات".

ورغم نفي أسرة محمود ياسين باستمرار لأخبار تدهور حالته الصحية إلا ان الفنان محمود ياسين يقلق الجمهور طوال السنوات الأخيرة بسبب غموض حالته وغيابه عن الأضواء، وعدم كشف أسرته عن تفاصيل حالته خاصة بعد قول زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة مؤخراً إنه لم يعد قادراً على العمل أو الظهور مثل السابق بسبب متاعبه الصحية.

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وعانت أسرة الفنان محمود ياسين من كثرة الشائعات والتكهنات حول حالته الصحية وأبرزها إصابته بمرض الزهايمر، والذي تردد إنه السبب في ابتعاده عن العمل منذ عام 2012 بعدما قدم فيلم "جدو حبيبي" وكان آخر ظهور له العام الماضي في صورة مع حفيده بالمنزل، ووجه رسالة للجمهور منذ عامين بالفيديو عبر به عن سعادته لاهتمامهم بمعرفة حالته الصحية رغم غيابه.

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