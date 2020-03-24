ريهام سعيد تعلق على قرار منعها من العمل مجددًا لمدة عام

رغم حصولها على البراءة من تهمة الإساءة إلى مرضى السمنة إلا أن ريهام سعيد فشلت في الحصول على حكم يعيدها للظهور إلى الشاشة مجدداً وإلغاء قرار منعها من العمل لمدة عام.

ورفضت المحكمة دعوى ريهام سعيد التي تطالب بها بالعودة إلى تقديم برنامجها والظهور مجدداً على الشاشة بعد قرار منعها من الظهور الذي صدر العام الماضي، وعبرت عن غضبها الشديد بسبب هذا الأمر، ووجهت رسالة إلى خصومها على حسابها بانستقرام.

وقالت ريهام سعيد في تعليقها على الحكم:" انا كدرت الجمهور؟ وأهنت الشعب؟ امال ازاي اسم البرنامج كان صبايا الخير والشعبية و حب الناس جه منين؟ و التبرعات الضخمة كانت الناس بتتيرع بيها ازاي؟ والملايين الي اتعالجوا و الحلقات الي الناس اتعلمت منها كتير اوي دي كانت ايه؟ والناس الي كانت بتحاول تقلدني".

ريهام سعيد غاضبة بسبب قرار منعها من الظهور

وعبرت ريهام سعيد عن غضبها وقالت في رسالتها:"انا مش هارد عليكوا دلوقتي بس هرد.. الافتراء والتشويه الباطل والكوسه.. مش عايزه ارجع و مش هارجع بس غير أني هارد رد قوي هقول من كل قلبي واحنا في وقت ابتلاء ربنا علي الظالم و المفتري حسبي الله ونعم الوكيل.. حقي راجع بحق لا الله الا الله راجع".

وأثارت ريهام سعيد الانقسام بين متابعيها ما بين متضامن معها في أزمة منعها من العمل وبين المؤيد للقرار، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها في برنامجها العام الماضي واتهامها بالإساءة إلى السيدات وإلى مرضى السمنة والسخرية منهم في برنامجها قبل ان تحصل على البراءة في القضية ويستمر قرار منعها من العمل حتى الآن.

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