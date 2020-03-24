المطربة الهندية كانيكا كابور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت المطربة الهندية كانيكا كابورأ إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتصدم جماهيرها العريضة بهذا الخبر الحزين، وتسجل أول فنانة هندية تُصاب بالفيروس العالمي.

ونشرت كانيكا منشور عبر حسابها الرسمي بـ”انستغرام” أوضحت فيه أنها أُصيبت بالفيروس، قائلًة: “خلال الأيام الأربعة الماضية، كنت أعاني من علامات الإنفلونزا، وأجريت اختبار نفسي، ثم كانت النتيجة إيجابية لـ Covid-19”.

وأضافت: “أنا وعائلتي في الحجر الصحي الكامل الآن، ونتبع النصائح الطبية حول كيفية المضي قُدمًا، وخريطة الاتصال بالأشخاص الذين كنت على اتصال معهم جارية أيضًا، وتم فحصي في المطار وفقًا للإجراء العادي قبل 10 أيام عندما عدت إلى المنزل، وقد تطورت الأعراض قبل 4 أيام فقط”.

واستكملت: “في هذه المرحلة، أود أن أحثكم جميعًا على ممارسة العزلة الذاتية والاختبار إذا كانت لديك العلامات، أشعر أنني بخير، مثل الأنفلونزا العادية والحمى الخفيفة، ولكن يجب أن نكون مواطنين عاقلين في هذا الوقت ونفكر في كل مكان حولنا”.

واختتمت المنشور قائلًة: “لا يمكننا تجاوز هذا بدون ذعر إلا إذا استمعنا إلى الخبراء وتوجيهات الحكومة المحلية والولائية والمحلية، اتمنى للجميع صحة جيدة”.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

أصالة تسجل أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعد انتهاء أزمة كورونا

تأجيل طرح ثاني أغاني ألبوم محمد محيي والسبب "كورونا‎"