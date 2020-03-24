شاهد .. محمد هنيدي ساخرًا من كورونا: كان كداب

نشر النجم محمد هنيدي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وظهر هنيدي من خلالها بمشهد من فيلم فول Advertisements الصين العظيم، وعلق عليه ساخرًا: الله يرحمك يا جدي .. كنت حرامي وكمان كداب. الصين العظيم، وعلق عليه ساخرًا: الله يرحمك يا جدي .. كنت حرامي وكمان كداب. يذكر أن فيلم فول الصين العظيم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من محمد هنيدي، سعيد طرابيك، كامالا، ضياء الميرغني، سليمان عيد، حجاج عبدالعظيم، سهير الباروني، سامي سرحان، هشام دويك، رامي ياسين، هشام منصور، أشرف فاروق، حمدي هيكل، محمود عبدالفضيل، ماو، جو، شوشاى.

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