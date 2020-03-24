نشر الفنان العالمي أكشاي كومار فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووجه أكشاي من خلاله رسالة إلى جمهوره، قائلًا: في ظل
يذكر أن الفنان العالمي أكشاي كومار شارك مؤخرًا في بطولة فيلم أخبار طيبة، وهو من تأليف جيوتي كابور، وإخراج راج ميهتا، وبطولة كل من كيارا أدفاني، أكشاي كومار، عادل حسين، تيسكا شوبرا، كارينا كابور، ديلجيت دوسانجي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. أكشاي كومار يحذر جمهوره بالبقاء في بيوتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.