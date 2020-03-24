فيديو .. أكشاي كومار يحذر جمهوره بالبقاء في بيوتهم

نشر الفنان العالمي أكشاي كومار فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ووجه أكشاي من خلاله رسالة إلى جمهوره، قائلًا: في ظل

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خطر الذي يحاصرنا أريد أن أكرر مشاركة أفكاري .. هناك تأمين فمن فضلك لا تكن أنانيًا وتغامر بالخروج ، فأنت تعرض حياة الآخرين للخطر.

يذكر أن الفنان العالمي أكشاي كومار شارك مؤخرًا في بطولة فيلم أخبار طيبة، وهو من تأليف جيوتي كابور، وإخراج راج ميهتا، وبطولة كل من كيارا أدفاني، أكشاي كومار، عادل حسين، تيسكا شوبرا، كارينا كابور، ديلجيت دوسانجي.