شاهد.. راغب علامة يتغزل فى فيروس كورونا لهذا السبب

كتب الفنان اللبناني راغب علامة، تدوينه يشكر فيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الأشهر عالمياً "تويتر"، قائلا: "أخاف منك وأكرهك كورونا.. لكني أشكرك لأنك جعلتنا نعرف قيمة كل شيء، أن نلمس من نحبهم وأن نُقبّل من نشتاق إليه

وأن نشعر بالأمان في أي مكان، أن تمشي بلا خوف".

وأضاف ايضاً:" أشكرك أيضًا لأنك سويت الناس ببعضها، لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم!! من كان يقفل الشوارع لكي يمر

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الآن خائف، يخاف من كل أحد ".

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر ظهر اليوم قرارًا بحظر التجوال للمواطنين كافةً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا ابتداء من غد الأربعاء 25 مارس، ويستمر حظر التجوال لمدة أسبوعين وفقًا لتقييم المخاطر التي تضعها الدولة لحماية المصريين من الإصابة بالفيروس.

