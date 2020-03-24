كتب الفنان اللبناني راغب علامة، تدوينه يشكر فيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الأشهر عالمياً "تويتر"، قائلا: "أخاف منك وأكرهك كورونا.. لكني أشكرك لأنك جعلتنا نعرف قيمة كل شيء، أن نلمس من نحبهم وأن نُقبّل من نشتاق إليهوأن نشعر بالأمان في أي مكان، أن تمشي بلا خوف".
وأضاف ايضاً:" أشكرك أيضًا لأنك سويت الناس ببعضها، لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم!! من كان يقفل الشوارع لكي يمر
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر ظهر اليوم قرارًا بحظر التجوال للمواطنين كافةً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا ابتداء من غد الأربعاء 25 مارس، ويستمر حظر التجوال لمدة أسبوعين وفقًا لتقييم المخاطر التي تضعها الدولة لحماية المصريين من الإصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. راغب علامة يتغزل فى فيروس كورونا لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.