للمرة الأولى.. إحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية "أون لاين"

أعلن الموقع الرسمي لدار الأوبرا المصرية، عن إحياء حفل غنائي كبير "أون لاين"، تماشيًّا مع قرار إلغاء جميع الحفلات الغنائية والأنشطة الثقافية للحد من انتشار وباء كورونا. ويضم الحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنان مدحت صالح، الفنان علي الحجار ، ومطربي الأوبرا أمينة خيرت، ريهام عبدالحكيم، ويذاع الحفلة يوم الخميس الموافق 26 مارس، في تمام الساعة 6 مساءً. ويذاع الحفلة يوم الخميس الموافق 26 مارس، في تمام الساعة 6 مساءً. Advertisements وتأتي المبادرة برعاية وزارة الثقافة للاستغلال الأمثل للوسائل التكنولوجية المتطورة، لمواجهة الحجر الفني التي تعانيه مختلف المجالات الفنية حول العالم بسبب وباء الكورونا .

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