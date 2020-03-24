صورة.. ناهد السباعي تستمتع برياضة اليوجا في منزلها

نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة من الصور وهي تمارس رياضة اليوجا في منزلها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ناهد على الصورة: "اليوجا

تساعد على تعزيز جهاز المناعة، والحفاظة على اللياقة داخل المنزل، من المممكن ممارستها مع الحيوانات الأليفة لأنها لاتنقل الفيروس".

يذك ان ناهد تشارك درامياً في مسلسل "النهاة " بجانب يوسف الشريف، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2020، بجانب شريف منير، باسم مغنية، عمر الشناوي، سارة عادل، محمد جمعة، من تأليف:عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي.