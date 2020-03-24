نشرت الفنانة ناهد السباعي مجموعة من الصور وهي تمارس رياضة اليوجا في منزلها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت ناهد على الصورة: "اليوجاتساعد على تعزيز جهاز المناعة، والحفاظة على اللياقة داخل المنزل، من المممكن ممارستها مع الحيوانات الأليفة لأنها لاتنقل الفيروس".
يذك ان ناهد تشارك درامياً في مسلسل "النهاة " بجانب يوسف الشريف، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2020، بجانب شريف منير، باسم مغنية، عمر الشناوي، سارة عادل، محمد جمعة، من تأليف:عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. ناهد السباعي تستمتع برياضة اليوجا في منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.