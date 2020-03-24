بالفيديو- بعد خطوبته.. حمو بيكا يعلن إفلاسه ويغيّر مهنته

ميرنا وليد - بيروت - شارك مغني المهرجانات ​حمو بيكا​ متابعيه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر فيه وهو يقوم بأعمال الدهانات داخل شقته الجديدة استعداداً للعيش فيها بعد الزواج. و في ظل الاجراءات الاحترازية في مصر والتي تقضي بإلزام المواطنين البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار حمو بيكا إلى أنه لا يمتلك الفلوس في الوقت الحالي بعد توقف المهرجانات والحفلات وأشار الى أن جميع النقاشين يطالبونه بمبالغ خرافية، لذلك قرر أن يجهز بنفسه بيته الجديد.



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