ميرنا وليد - بيروت - بعد تفشي فايروس كورونا بشكل مخيف في جميع أنحاء العالم وأوقف جميع الأعمال الفنية من تسجيل وتصوير. أعلنت النجمو العالمية ليدي غاغا رسميًا عن تأجيل موعد صدور البومها الجديد بسبب ڤيروس كورونا قائلة: "نحن نعيش أوقات عصيبة ومخيفة جدًا. عندما أصدر البومي، أريد أن أرى الناس يرقصون معًا، يتعرقون معًا، يعانقون ويقبلون بعضهم البعض".
وسبق أن نشرت غاغا صورة الى جانب حبيبها مايكل بولانسكي في الحجر المنزلي وكتبت تعليقاً جاء فيه :"اليوم السادس من الحجر الصحي! نحن أقوياء ، ونلعب ألعاب الفيديو والشدة ، ونعتني بأنفسنا. تذكير هام: حافظ على عقلك خاليًا من التوتر قدر الإمكان وحافظ على تحريك جسمك".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفشي كورونا.. ليدي غاغا تحسم أمر ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.