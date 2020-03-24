بعد تفشي كورونا.. ليدي غاغا تحسم أمر ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - بعد تفشي فايروس كورونا بشكل مخيف في جميع أنحاء العالم وأوقف جميع الأعمال الفنية من تسجيل وتصوير. أعلنت النجمو العالمية ​ليدي غاغا​ رسميًا عن تأجيل موعد صدور البومها الجديد بسبب ڤيروس كورونا قائلة: "نحن نعيش أوقات عصيبة ومخيفة جدًا. عندما أصدر البومي، أريد أن أرى الناس يرقصون معًا، يتعرقون معًا، يعانقون ويقبلون بعضهم البعض".

وسبق أن نشرت غاغا صورة الى جانب حبيبها مايكل بولانسكي في الحجر المنزلي وكتبت تعليقاً جاء فيه :"اليوم السادس من الحجر الصحي! نحن أقوياء ، ونلعب ألعاب الفيديو والشدة ، ونعتني بأنفسنا. تذكير هام: حافظ على عقلك خاليًا من التوتر قدر الإمكان وحافظ على تحريك جسمك".