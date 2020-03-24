نقابة المهن التمثيلية توقف 4 ممثلين عن العمل..محمود الليثي واحد منهم

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا أعلنت فيه إيقاف ​حازم إيهاب​ و​سارة درزاوي​ و​محمود الليثي​ و​هنا غنيم​ بسبب مشاركتهم في مسلسل "ونسني" من دون الحصول على تصاريح للعمل من النقابة.

من جانبه أكد نقيب المهن التمثيلية ​أشرف زكي​ أن النقابة اتخذت قرارها بمنع تعامل أعضاء النقابة مع المنتج عادل المغربي والمنتج الفني محمد جمال ومن المقرر أن تتقدم النقابة ببلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الممثلين بعدما فعلوه.

ويشار الى أن مسلسل "ونسني"، سيعرض خلال السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف تامر فرج وإخراج رامي رزق الله، ويشارك ببطولته عدد من ممثلي الكوميديا منهم اسلام ابراهيم ومحمود الليثي.

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