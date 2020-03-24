إعلامي يطلق تحدي للتبرع بالمال لمواجهة كورونا مستغلاً فضح إلين دي جينيريس

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الإعلامي الكوميدي الأمريكي ​كيفين تي بورتر​ تحدي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من أجل التبرع بالمال لمواجهة فيروس كورونا، مستغلاً فضح الإعلامية الأميركي ​إلين دي جينيريس​.

وكتب:"في هذه الأثناء، نحتاج لبعض اللطف، تماما كما تقول إلين دي جينيريس دائما. إنها وبشكل ملحوظ من أكثر الناس لئما على قيد الحياة".

وأضاف: "رد على هذه التغريدة بأكثر القصص الجنونية التي سمعتها عن كون إلين لئيمة، وسأطابق كل تغريدة بدولارين يعود صالحهما لبنك لوس أنجلوس للطعام".

وتفاعل المتابعون مع التحدي بشكل لافت، إذ كان من بين التعليقات ما كتبه الكاتب التلفزيوني بنجيمان سايمون، مشيراً إلى أن لدى إلين أنف حساس، وعلى الجميع مضغ العلكة قبل التحدث إليها، وإذا أحست بأن لديك رائحة كريهة، فستجعلك تعود لمنزلك وتستحم.

بينما كشف آخر أنه في أحد المرات رمت صحن السالمون بوجه صديقته النادلة لأنه ليس الطبق الذي طلبته.

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