إليسا تساند الوزيرة مي شدياق بعد إصابتها بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على دعم و مساندة مي شدياق، وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية سابقًا، بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا، عقب عودتها من فرنسا.

إليسا، قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “بعض النساء يولدن مقاتلين وأنت أعلى! أنت أقوى بكثير من الفيروس وسننتظر رؤيتك تخرج منه فائزًا... مثل كل مرة مي شدياق”.

مي شدياق، كانت قد قالت في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي: “بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس الكورونا مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي”.

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وأصافت: “أجريت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض.. وبعد ظهور نتائج التحاليل منذ قليل، طلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد إصابتي بالفيروس.. وأشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً إن شاء الله إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا”.

يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا، تعد من أكثر الأشخاص الذين انتقدوا الإجراءات المتبعة في لبنان بعد الإعلان عن أول حالات إصابة بفيروس كورونا في لبنان وطالبت بوقف الرحلات من الدول التي ظهر فيها الإصابات خاصة إيران.

وانضمت إليسا مؤخرا لتحدي الخير، وقبلت تحدي مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، للتبرع للمتضررين من الحجر المنزلي وشارك في الحملة عدد كبير من النجوم منهم نانسي عجرم، وعاصي الحلاني، ووائل كفوري.