نصائح تامر حسني لجمهوره لتجنب الإصابة بـ «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري تامر حسني مجموعة من النصائح لجمهوره لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”.

تامر كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني.. بفكركم زي ما بفكر ولادي كل يوم لو سمحتوا.. كل شويه اشربوا مياه أو مشروبات دافئه أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيره كلهم حلوين”.

وأضاف: “اجعلوها عاده ثبتوها كل شوية نشرب مياه مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه.. و نفكر بعض كل يوم ان شاء الله اول ما نصحى وقبل ما ننام ضروري و حياة أحبابكم”.

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وتابع: “نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على الواتساب والسوشيال ميديا ((اشرب مياه حالاً بعد اذنك)).. نبعتها لبعض كل يوم في أي وقت ملهاش مواعيد في حفظ الله”.

وكان الفنان المصري تامر حسني قد كتب في تدوينة سابقة: “أخدنا أجازات عشان نحافظ على بعض ونُحصر المرض ومينتشرش وسطنا مش فاهم إزاي بعض الناس وأخدين الموضوع هزار وأجازة وفسح وزحمة رهيبة عادي في الأماكن العامة ومخرجين ولادهم، رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتي ويشتروا لوازم المنزل من دلوقتي، والمقتدر يا ريت يأمن غير المقتدر الظروف الجاية أصعب والدولة لازم تعمل حظر تجول دا لازم لازم”.

وأضاف: “اللي مش واخدين بالهم يا جماعة دا وباء عالمي مش وقفة العيد، وحرصنا دا هيخلينا نخلص منه إن شاء الله بدري جدا.. والرحمة مطلوبة من كل الناس اللي مشغلين ناس بيومية إنهم يحافظوا الفترة دي على أجورهم ومراعاة ظروفهم.. بلاش خروج أرجوكم إلا لو هتشتروا مخزون للبيت وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل شيء، ورجاء متنسوش غير القادرين.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا”.