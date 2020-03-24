هند صبري تطلق «تحدي الملل» بصورة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الفنانة التونسية هند صبري تحدي جديد أطلقت عليه اسم “تحدي الملل”، وذلك بسبب الملل الذي تشعر به في الحجر المنزلي، وذلك بنشر صورة من طفولتها.

الفنانة التونسية نشرت صورة من طفولتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ودعت عدد من الفنانين لخوض هذا التحدي، وهم الفنانة منة شلبى، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة كندة علوش، والفنان عمرو يوسف.

هند كتبت: “تحدي_الملل.. لازم نقعد في البيت .. كلنا.. كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها أنا بدأت بصورة غالبًا في فرح أو عيد .. ورونا صوركم”.

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وأضافت: “أتحدى @salmaabudeif @kindalloush @mennagram و @amryoussefofficial #خليك_بالبيت #خليك_فالدار #covid_19”.

يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تقوم حاليا بتصوير دورها في مسلسل “هجمة مرتدة”، بطولة الفنان أحمد عز، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

ومسلسل “هجمة مرتدة” من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، ووضع القائمون على المسلسل اسم “هجمة مرتدة” ليكون اسما مبدئيا للعمل، لحين الاستقرار على الاسم النهائي للمسلسل، كما وضعت الشركة خطة للبدء والانتهاء من التصوير ، ويشارك في بطولة العمل الفنان أحمد عز، والفنانة هند صبري، والفنان المصري هشام سليم.

كما تشارك هند صبري في فيلم “كيرة والجن” بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وهو مأخوذ عن رواية 1919 تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.