وفاة حبيب جينيفر لوبيز السابق.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي عن وفاة حبيب النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز السابق، والذي كانت تواعده منذ أكثر من 20 عامًا، ويدعى ديفيد كروز إثر اصابته بأزمة قلبية.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، قد وقعت في غرام ديفيد كروز حيث كان عمرها 15 عامًا بعدما تعرفت عليه في المدرسة، وظلا سويًا لمدة عشر سنوات حتى انفصلا في منتصف فترة التسعينات ومن هنا انتقلت النجمة اللاتينية نحو مشوارها الفني.

وكان آخر ظهور لجينفير لوبيز مع حبيبها السابق في سبتمبر عام 1995 خلال العرض الخاص لفيلم the Money Train.

وكانت جينيفر لوبيز، قد ارتبطت رسميًا بالنجم العالمي بن افليك ثم تزوجت من المغني اللاتيني مارك انتوني وأنجبت منه طفليها التوأم ايمي وماكس وانفصلت عنه منذ 10 سنوات وارتبطت رسميًا بلاعب كرة البيسول الشهير إليكس رودريجرز.

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وعلى جانب أخر، نشرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، مجموعة من اللقطات من أحدث جلسة تصوير تجريها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير أنستجرام.

صحيفة الديلي ميل البريطانية نشرت اللقطات التي نشرتها المطربة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، والتي تروج من خلالها لمجموعة مميزة من ماركة الأحذية الخاصة بها.

وكانت جينيفر لوبيز، قد أعلنت عن تدشينها لماركة أحذية جديدة تتبعها، تحمل اسم DSW، وتضمنت جلسة التصوير الخاصة بالنجمة العالمية مجموعة من أبرز موديلات هذه الماركة.

وظهرت النجمة العالمية ضمن هذه اللقطات، مرتدية لعدد من الإطلالات المميزة من تصميمات ماركة أزياء.