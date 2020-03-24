كاتي بيري تنهار باكية من متسابقة في "أمريكان أيدول" لهذا السبب!.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت حلقة برنامج اكتشاف المواهب "أمريكان أيدول" بكاء المغنية الأمريكية كاتي بيري وتأثر لوك بريان وليونيل ريتشي بإحدى المتسابقات التي تعاني من مرض نادر في القلب.

ونشرت مجلة "بيبول" الأمريكية، أن المتسابقة ماكايلا براونلي 17 عاما من مدينة ويلينغتون، كانساس عانت من نوبة أثناء تواجدها على مسرح أمريكان أيدول؛ الأمر الذي أصابها بالتوتر أثناء تقديم فقرتها الغنائية وجعلها تسرع للخارج وبعدها انهارت ووقعت على الأرض.

وهرع الحكام الثلاثة إلى الفتاة وأبلغوا فريق الطوارئ الطبي لمتابعة حالتها، وأوضح والدها للموجودين أن ابنته منذ دراستها في المرحلة السابعة، تعاني من حالة تسمى بالوعائي المبهم وهو مرض قلبي نادر؛ إذ يتفاعل الجسم مع حالة التوتر والإجهاد بشكل مختلف عن الأشخاص الطبيعيين فيسبب الإغماء ومن الممكن أن تتفاقم الأمور للإصابة بالصرع.

وأضاف والد ماكايلا إن ابنته لا تعاني من أي مشاكل صحية أخرى ولكن هذا الأمر يُسبب لها الإحراج؛ لأنها لا تستطيع التحكم به؛ فهو يحدث بشكل مفاجئ، وأكد على موهبة ابنته وأنها تتمتع بصوت جيد.

بعد مرور عدة ساعات تعافت الفتاه وشعرت أنها بخير وعادت للمسرح مرة أخرى لتقدم موهبتها أمام الحكام الثلاثة الذين استقبلوها بحفاوة بالغة وترحاب.

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واستطاعت ماكايلا بموهبتها أن تحظى بإعجاب الحكام وأن تنضم لـ40 متسابقا للتأهل للمرحلة المقبلة؛ إذ بعد انتهائها من الغناء لم تستطع كاتي بيري تمالك دموعها وحتى بعد خروج الفتاة من المسرح، وظلت كاتي متأثرة بالفتاة وحرصت بعدها على تقديم الدعم لها عبر "تويتر" وأشادت بموهبتها، مؤكدة أن كل شخص يتعامل مع التوتر والقلق بطريقة مختلفة.

وأكدت المجلة هذا الأسبوع سيتم إيقاف تصوير وإنتاج البرنامج بعد تفشي وباء كورونا في مختلف دول العالم ولكن حلقات اختيار المتسابقين ستظل مستمرة في البث وصولا للحلقات التي يتم تصويرها على الهواء مباشرة وهي التي سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من الأزمة؛ إذ كان من المقرر أن تبدأ عروض البرنامج الحية في شهر أبريل.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق وأثناء تصوير حلقات البرنامج حدث تسريب للغاز؛ ما دفع الحكام الثلاثة والعاملين للخروج من المكان وبعدها فقدت كاتي بيري الوعي وسقطت على الأرض.