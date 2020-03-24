محامية قتيل فيلا نانسي تكشف تطورا جديدا يتعلق بجثة محمد الموسى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المحامية السورية رهاب بيطار، الوكيل القانون لأسرة قتيل منزل نانسي عجرم عن تطور جديد أورده التقرير الطبي الشرعي في سوريا وذلك بعد تشريح جثمانه.

وقالت رهاب بيطار، بشأن الطلقات التي قُتل بها محمد الموسى تمت بوضعية تقابل بين فادي الهاشم الذي وصفته بـ"القاتل"، وبين الضحية "محمد الموسى"، مبينة أن كل المرامي النارية كانت من الأمام نحو الخلف، وأضافت أن كلاهما أو أحدهما كان متحركا لأن جهات الرمي مختلفة.

وكتبت رهاب بيطار في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" قائلة: "عطفا على التقرير الطبي السوري فإن القاتل والضحية كانا بوضعية التقابل لأن كل المرامي النارية من الأمام نحو الخلف وإن كلاهما أو أحدهما كان متحركا لأن جهات الرمي مختلفة، محمد الموسى".

وكانت قد كشفت المحامية السورية في تصريح لـ"فوشيا" عن مفاجأة بشأن تراجع والد محمد الموسى عن عزلها وقرر استمرارها بالقضية، مبينة في حديثها حول سبب هذا التصرف ونشر الفيديو من قبل الأب قائلة إن أحد أهم أسباب ما حصل هو كثرة الشائعات، وتدخل أصحاب المصالح الذين يحملون نوايا غير سليمة، مضيفة أن الأب رجل بسيط ويتميز بطيبة قلبه التي تم استغلالها بطريقة غير إيجابية، إضافة إلى أنهم كعائلة الموسى يمرون بأوقات صعبة وقاسية وما حصل لم يكن بسيطا.

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وأضافت أنها تقدر هذا التصرف وأسبابه، ولا تحمل في قلبها شيئا غير جيد ولا ضغينة بسبب ما حصل وستستمر في القضية نصرة للحق وللضمير الإنساني وأكدت: "لم أتبلغ رسميا بالعزل ولن أتبلغ به".

وحول انتشار صورة تجمع ابن رهاب بيطار آدم عفارة مع نانسي عجرم وتساؤل الناس عن طبيعة العلاقة بينهما وإن كان هناك شيء ما شخصي قالت المحامية بيطار: ابني آدم عفارة هو مصمم لأشهر الحفلات في هوليوود وأمريكا وهو معروف جدا بين الفنانين صمم العديد من الحفلات كما صمم ديكورات أغاني العديد من المشاهير منهم هيفاء وهبي وليدي غاغا والكثير الكثير غيرهما.

والصورة تم نشرها في أحد الأماكن التي جمعتهما في عام 2018 عبر حسابه الموثق على إنستغرام، وهو شخص معروف لعالم المشاهير ومن الطبيعي أن يلتقي بنجوم كثر وتجمعه معهم علاقات طيبة، ولذلك التقى في 2018 بنانسي عجرم وجمعتهما الصورة التي تم استغلالها حاليا من قبل البعض للتأثير على هذه القضية. وأؤكد أنه لا يوجد شيء شخصي بيننا ولا يوجد لدينا ما نخفيه نحن فريق الدفاع في هذه القضية إنما نبحث عن الحقيقة فقط وعن العدالة، ونصرة المظلومين.