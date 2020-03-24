غسان مسعود يثير ضجة بسبب حديثه عن فيروس كورونا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان السوري غسان مسعود حالة من الجدل بسبب حديثه عن فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، معتبرا أن هذا الوباء هو من صناعة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال مسعود: "أشك بنسبة 50% أن هذا صناعة، خليني اقولك شغله أن الأمريكان شاطرين يضلوا رقم 1 في العالم، وشاطرين يحققوا حالة هلع في الكوكب، ويجعلوا من كورونا حاليا الوباء الأكثر فتكا والي بده يقضي على البشرية كاملة، في الوقت ضحايا كورونا حتى اليوم لا تساوي 10 من ضحايا حوادث الطرق".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تصريح الفنان السوري بين مؤيد ومعارض، فبعضهم رأى أن هذه سياسة عالمية وتحدّ بين الصين وأميركا، وآخرون أبدوا استغرابهم من حديث غسان مسعود الذي تبنى فكرة المؤامرة في هذه القضية العالمية، وأشاروا إلى أن العديد من الأشخاص العرب يؤيدون هذه الفكرة.

وعلى صعيدٍ آخر يستعد الفنان غسان مسعود للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" إلى جانب عدد من النجوم وأبرزهم محمد الأحمد، تولين البكري، يزن السيد، دانا جبر، رنا شميس، والفنانة المصرية منة فضالي والفنانة اللبنانية كارمن لبس، ومن إخراج وتأليف فادي سليم.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية الاتجار في الأعضاء البشرية وما يترتب عليها من انتهاكات قانونية وإنسانية وذلك في إطار بوليسي مشوق.

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ولكن بعد قرار إيقاف تصوير المسلسلات مؤخرا في سوريا بعد اكتشاف أول حالة كورونا هناك لم يتم الكشف فيما إذا كان سيتم الانتهاء من العمل وعرضه في الموسم المقبل أم لا.

يذكر انَّ الفنان غسان مسعود هو فنان سوري عالمي وممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، ولد عام 1958، عمل أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لمدة عشر سنوات، وقدم العديد من الأعمال الناجحة في المسرح وفي التلفزيون وفي السينما السورية والعالمية، ومن أهم أدواره في السينما دور صلاح الدين في فيلم مملكة السماء، وأيضا مشاركته البطولة في مسلسل عمر، حيث أدى دور أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

كما شارك في العديد من الأعمال الناجحة والمميزة من أبرزها شجرة النارنج، أبو كامل الجزء الثاني، سيرة آل الجلالي، أشواك ناعمة، قاع المدينة، بانتظار الياسمين.