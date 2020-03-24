سيرين عبد النور بإطلالة تبرز جمال أنوثتها من المنزل

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة منزلية.

وظهرت بها سيرين عبد النور، ببلوفر أنيق ومميز باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، واعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمال ملامحها .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع خاتم بسيط لليد لإكمال إطلالتها.

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