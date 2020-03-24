ريهام أيمن تتألق بإطلالة بسيطة عبر "إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول. وظهرت بها ريهام أيمن، ببنطال ليجن باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، ومرتدية معه بلوزة طويلة وتتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة باللون الرمادي الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من الماكياج وأحمر للشفاه باللون البنى الذى يتناسب مع لون بشرتها. كما اختارت تسريحة بسيطة وناعمة لشعرها البنى الطويل تتناسب مع إطلالتها الناعمة. Advertisements قد يهمك أيضا: ريهام أيمن بإطلالة شتوية على "حمام السباحة ريهام أيمن تستمتع بالأمطار في أحدث جلسة تصوير

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