لقاء الخميسي بإطلالة مختلفة تثير الجدل

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة غريبة.

وظهرت لقاء الخميسى، ببلوزة أنيقة من الستان الملون الذى يبرز جمالها، واعتمدت على جمال بشرتها فى الماكياج، واحمر للشفاه باللون الروز مع النظارة الشمسية التى تتناسب مع ملامحها.

كما وضعت قبعة أنيقة باللون الأسود لإكمال إطلالتها، واختارت أكسسوارات غريبة عبارة عن قرط لأذنيها على شكل هيكل عظمى.

وعلقت على الصورة "خلينا نتفاءل ان بكره جاي احلى بإذن الله وثقتنا فيه"

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