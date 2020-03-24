فنانون ورياضيون يشاركون في مبادرة "خليك في البيت" للحد من "كورونا"

أطلقت مؤسسة أهل مصر للتنمية مبادرة "خليك في البيت #أهل_مصر_قد_المسؤولية"، وذلك كجزء من المسئولية المجتمعية لأهل مصر ودورها في التوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتم تنفيذ المبادرة من خلال بث لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنجوم الفن والرياضة ورموز المجتمع والشخصيات العامة، والذين يحثون المواطنين على ضرورة البقاء بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى نظرا لخطورة وسرعة انتشار الفيروس.

وبدأت المبادرة من خلال فيديو نشرته د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة للإعلان عن المبادرة وتوجيه رموز المجتمع للمشاركة بها لتفعيلها ونشرها على أوسع نطاق لحث المواطنين على التزام منازلهم لتنفيذ إجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية التى تنفذها الحكومة.

ومن جانبها قالت د. هبة السويدي إن المبادرة حققت انتشارا واسعا في أيام قليلة ومن المخطط أن يتم إذاعة مقاطع الفيديو التى تم نشرها ضمن المبادرة فى القنوات التليفزيونية، مؤكدة على ضرورة مطالبة المصريين بالبقاء في البيت وعدم مغادرته إلا للضرورة القصوى للحد من انتشار الفيروس، وأوضحت أن مؤسسة أهل مصر تستهدف من المبادرة مساعدة الحكومة على ما تقوم به من جهود لمنع انتشار كورونا من خلال الاستفادة من جماهيرية المشاركين في المبادرة وتأثيرهم على قطاع كبير من الجمهور والمتابعين لحثهم على عدم الخروج والاختلاط والتواجد في التجمعات.

ومن الفنانين المشاركين في المبادرة يسرا، أحمد فهمي، صابرين، عمرو سعد، رانيا فريد شوقي، شريف رمزي، حنان مطاوع، منى عبد الغني، داليا البحيري، داوود حسين، لطيفة، رشا مهدي، إلهام شاهين، هالة صدقي، أحمد رزق، نهال عنبر، لطيفة، حسام الحسيني، تامر هجرس، محمد الشقنقيري، عبد الرحمن حسين، الشاعر جمال بخيت، أحمد شاكر، عزيز الشافعي، خالد محمود.

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وشارك من الإعلاميين كلا من خالد أبو بكر، وائل الإبراشي، د.عمرو الليثي، هبة الأباصيري، شريف مدكور، مفيدة شيحة، خيري رمضان، مريم أمين، بوسي شلبي، ومن لاعبي الكرة أيمن أشرف، أحمد الشيخ، أحمد عيد عبد الملك، طارق حامد، محمود علاء، أحمد الكاس، ياسر إبراهيم، هاني العجيزي، محمد أبو جبل.

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