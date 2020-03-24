شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي دفع دوا ليبا لتغيير موعد طرح ألبومها Future Nostalgia..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية دوا ليبا أن تكسرعاجز الملل الذي يسيطر علي الأجواء بسبب العزل المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا ، وأعلنت النجمة الشابة البالغة من العمر ( 24 عاما ) عن الموعد المحدد لإطلاق البومها الغنائي الثاني والذي يحمل اسم " Future Nostalgia" و ينتظره الكثير من محبيها ومعجبيها من مختلف الأعمار حول العالم.

أعلنت دوا ليبا أنها ستطلق ألبومها الغنائي الجديد " Future Nostalgia " يوم 27 مارس الجاري بالرغم من أن دوا ليبا نفسها أكدت أنها ستطلقه في بداية شهرأبريل لكن تم تعديل إطلاق الألبوم بسبب تسريب عدد من أغنياته.

Advertisements



النجمة العالمية دوا ليبا

من جهة أخرى، تتصدر دوا ليبا غلاف مجلة " vogue " فى نسختها الاسترالية لشهر أبريل ، فقد ظهرت دوا ليبا وهي ترتدى فستان بإحدى درجات اللون الأحمر مع قفازات طويلة باللون الأبيض وهو ما الـ style اللذي فاجأت دوا ليبا به العالم، وقد نشرت ليبا الصورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، وقد حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي 40.8 مليون شخص.

يذكر أن دوا ليبا قدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Physical " و " Don't Start Now " و " New Rules " ، و غيرهم.