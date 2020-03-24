فيديو| "الأسبوع الثالث أخطر".. أحمد الشامي يطالب متابعيه بالبقاء في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد الشامي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يطالب فيه الجمهور بالبقاء في المنزل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا أن هذا الأسبوع الثالث لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال شامي في الفيديو:"إحنا طبعا دلؤتي بدأين الاسبوع الثالث، الأسبوع الأخطر لفيروس كورونا على حسب ماشفنا في الدول كلها، إن الاسبوع الثالث بيفرق جدا ياإما المعدل هينزل ويختفي، يا
إما هيزيد زيادة غير طبيعية ومش هنلحق نعالج الناس دي كلها، أرجوا من الناس تقعد في البيت، لانك ممكن تنقل الفيروس لانك مش شايفه".
وعلق الشامي :"والله لو عرفت إن شخص واحد حتى تأثر بكلامي هبقى مبسوط جدا، ربنا يحفظنا جميعا يارب".
وانضم الفنان أحمد الشامي، مؤخرا، لفريق مسلسل "فرصة ثانية" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2020، بطولة ياسمين صبري، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل
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