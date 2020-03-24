عزلت نفسي بعيد عن مراتي وولادي.. فنانون يروون قصصهم مع كوورنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يعاني العالم أجمع حاليًا من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهناك العديد من الشائعات التي طاردت عدد من الفنانين، خاصة بعد إصابة عدد من النجوم العالميين مثل "توم هانكس وإدريس ألبا"، ومن أبرز هؤلاء هو الفنان حازم سمير الذي روى منذ قليل قصته مع فيروس كورونا وكشف حقيقة مرضه.

لذا نستعرض في السطور التالية أبرز الفنانين الذين واجهوا شائعة إصابتهم بكورونا وكيف تعاملوا مع الأمر:

حازم سمير

الفنان حازم سمير روى القصة كاملة منذ عودته من الخارج وظهرت عليه أعراض تتشابه مع أعراض الفيروس خاصة بعد عودته من الخارج، فقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ"انستجرام": "قررت أعزل نفسي بعيد عن مراتي وأولادي، مع التعقيمات وبلبس جاونتي، حماية للولاد ولزوجتي، واتصلت بالدكاترة وقالولي لازم أعمل إشاعة معينة على الصدر عشان يطمنوا إن مفيش حاجة في الصدر".

وأكمل حازم : "وبالفعل عملت الإشاعة والدكتور قالي لازم نلتزم بتعليمات وزارة الصحة، بما إن الأعراض دي في تشابهات مع فيروس كورونا، فا يفضل إنك تعزل نفسك لمدة 14 يوم، وقاية لأهلك، وبالفعل فضلت جوا العزل، مع التزامي بالعلاج، والحمد لله دلوقتي ما عنديش حرارة، وحالتي بقت أحسن، وفاضلي كام يوم والمدة تخلص، وأنا ما عملتش تحليل يقول إني سلبي أو إيجابي".

واختتم حازم حديثه:" كل المطلوب مننا إننا نلتزم بالتعليمات، والتوجيهات، عشان نعدي الأزمة، وأنا فخور جدا بحكومتنا بتعاملها مع الأزمة، الحمد لله الأمور تحت السيطرة، والوقت دا مش وقت إشاعات، وخليكوا في البيت، ولو سمحتوا اللي يظهر عليه أي أعراض يعزل نفسه".

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محي إسماعيل

الفنان محيي إسماعيل، طالته أيضًا شائعة إصابته بـ فيروس كورونا، وحرص على نفيها خلال مداخلة في برنامج "على مسؤوليتي" قائلًا: "أنا معنديش كورونا، أنا عندي مكرونة، أنا كويس وزي العفريت، كاتبين خبر إني عندي كورونا، وبقول للي بيكتب الحاجات دي إن قوة الحب أقوى من حب القوة، وأما نتعب شوية اللي يقوينا هو"، مضيفا: "بقالهم سنتين بيكتبوا وفاة محيي إسماعيل، وليه منبقاش كويسين ونتطهر عشان ربنا يحبهم أكثر".

جاد شويري

أما الفنان اللبناني جاد شويري، فخضع لفحص الكورونا، وجاءت النتيجة سلبية، فغرد لجمهوره، قائلا: "أنا رسميا خال من الكورونا، شعرت ببعض العوارض، لذا هرعت لإجراء الفحص أمس، لا داع للذعر مثلي، لكن رجاءً إبقوا آمنين وفي منازلكم".

محمد حماقي

الفنان محمد حماقي طاردته تلك الشائعة أيضًا، وقال في مقطع فيديو: "جاتلي رسائل كتير جدًا على الواتسآب، إن في إشاعة بتقول إني عملت تحليل لفيروس كورونا وإن النتائج كانت إيجابية، ولكن ده مش حقيقي خالص أنا في البيت الحمد لله كويس"مضيفًا: "بشكركم جدًا، وبطمنكم في نفس الوقت، وبطلب منكم تخلوا بالكم من نفسكم، على قد ما تقدروا خليكم في البيت، يعني النزول يكون على قد الشغل بس، بلاش تجمعات والسهر في أماكن زحمة".