فيديو| نرمين الفقي تعلن تكفلها بـ100 أسرة لصالح بنك الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة نرمين الفقي عن تكفلها بـ"100" أسرة لصالح بنك الطعام، في مبادرة "تحدى الخير"، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الفقي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا قبلت التحدي، وما ردتش أطلع غير ما أكون بالفعل تكفلت بـ100 أسرة لبنك الطعام، أي حاجة فيها خير لازم نعملها، وفي زملاء كتير في الوسط الفني قاموا بالمبادرة دي، التحدي المرة دي مختلف لأننا بنمر بظروف صعبة وربنا يسترها علينا كلنا، وفيه ناس كتير محتاجه".

وأضافت نرمين: "أنا عايزة اتحدى عائلتي وأصحابي، وكل الناس اللي يقدروا يعملوا خير، لازم نكون إيد واحدة".

يُذكر أن هناك عدد كبير من النجوم شاركوا في "تحدي الخير"، ومن بينهم، الفنان أحمد السقا، أحمد فهمي، هنا الزاهد، شيكو، محمد رمضان، أحمد السعدني، منى زكي، عمرو يوسف، أمير كرارة، صلاح عبدالله، الشاعر أمير طعيمة، تامر حسني، غادة عبدالرازق، هند صبري، أحمد داود، دينا الشربيني، ويزو، كندا علوش، أصالة، وغيرهم من النجوم.