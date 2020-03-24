وفاة صيني بفيروس "هنتا".. وهذا تعليق هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على خبر وفاة صيني بفيروس "هانتا" من خلال تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"ـ قائلة: "كان بعد ناقصنا هانتا فيروس"

وتعد متلازمة فيروس هنتا الرئوية مرضًا معديً يتسم بأعراض شبيهة بالأنفلونزا يمكن أن تترقى بسرعة لتصبح مشكلات تنفسية يحتمل أن تهدد الحياة.

وتستطيع أنواع عدة من فيروسات هنتا التسبب في الإصابة بمتلازمة فيروس هنتا الرئوية. وتحملها عدة أنواع من القوارض، وبخاصة الفأر الغزلاني، وتصيب الشخص بالعدوى بصفة أساسية عن طريق تنفس هواءً ملوثًا بفيروسات هنتا التي تفرز مع بول القوارض وفضلاتها.

يذكر أن هيفاء وهبي تخوض السباق رمضاني المقبل بمسلسل "أسود فاتح" الذي تشارك في بطولته إلى جانب معتصم النهار، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وفراس سعيد، وناصر سيف، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.