داخل منزله.. سعد رمضان يغني أول أغنية في مشواره الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعاد الفنان اللبناني سعد رمضان، ذكريات أولى الأغاني في مشواره الفني، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أثناء تواجده داخل منزله.

وعلق: "أول أغنية لي من 12 سنة، خلص الوقت، ذاكرينا".

الأغنية قدمها "سعد" في بداية مشواره الفني عام 2008، وهي من كلمات نزار فرنسيس، وألحان سمير صفير، وتوزيع ميشيل فاضل، والكليب من إخراج باسم مغنية.

وتتخذ العديد من الدول إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في معظم دول العالم.