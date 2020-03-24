حاربوا تجار الأزمة وبطلوا بوس.. نصائح النجوم لمواجهة خطر كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من النجوم على توجيه عدة نصائح لتوعية الجمهور لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة المرض، الذي شكل خطرًا كبيرًا في العالم.

ونستعرض في السطور التالية أبرز هؤلاء الفنانين:

خالد النبوي

طالب الفنان خالد النبوي، الجميع بالوقوف معًا قائلًا: "حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع".

سهير البابلي

الفنانة القديرة سهير البابلي حرصت على المشاركة في حملات الوعي التي شارك بها عدد من الفنانين، وفي أحدث ظهور قالت في مقطع فيديو نشره المخرج عمر زهران: "لو مبوسناش نتخاصم، بلاش تتخاصمتوا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، أوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادي كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا".

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تامر حسني

أما الفنان تامر حسني فوجه عدة نصائح لجمهوره، قائلًا: "أخدنا إجازات عشان نحافظ على بعض ونُحصر المرض ومينتشرش وسطنا مش فاهم إزاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار وإجازة وفسح وزحمة رهيبة عادي في الأماكن العامة ومخرجين ولادهم، رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتى ويشتروا لوازم المنزل من دلوقتى، والمقتدر يا ريت يأمن غير المقتدر الظروف الجاية أصعب والدولة لازم تعمل حظر تجول دا لازم لازم".

وتابع: "اللى مش واخدين بالهم يا جماعة دا وباء عالمي مش وقفة العيد، وحرصنا دا هيخلينا نخلص منه إن شاء الله بدري جدا.. والرحمة مطلوبة من كل الناس اللى مشغلين ناس بيومية إنهم يحافظوا الفترة دي على أجورهم ومراعاة ظروفهم.. بلاش خروج أرجوكم إلا لو هتشتروا مخزون للبيت وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل شيء، ورجاء متنسوش غير القادرين.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".

إليسا

بينما حثت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، على الالتزام بارتداء "الكمامة"، للوقاية وظهرت في صورة شاركتها مع جمهورها وهي ترتديها وتحث الجميع على عدم السلام.

نانسي عجرم

ومن جانبها حرصت اللبنانية نانسي عجرم على توعية جمهورها وتقديم بعض النصائح لهم، وقالت: "‏خليك بالبيت، فكر الجايي أحلى، فكر انو رح نرجع نسهر سوا، نتعشى سوا، نتصور، فكر هل سهرة رح تكون أحلى من بعد هالغياب، فكر الغمرة رح تكون أحلى بعد هالجمعتين.. ‏خسرنا من الحياة كم نهار كرمال نعرف قيمتا".

مدحت العدل

المنتج والسيناريست مدحت العدل، وجه عدة نصائح لمتابعيه عبر حسابه بـ"تويتر": ""‏مسح الأسطح بماء وديتول.. غسيل الأيدي بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.. كحول إيثيلي تركيز 60٪.. الغرغرة بماء به ملح وليمون.. الابتعاد عن الزحام قدر الإمكان.. أبسط وأسهل الأشياء لمنع العدوى.. اللهم احفظنا جميعًا".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وآخرها حظر التجوال على الطرق العامة.