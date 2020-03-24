ماذا تفعل بشرى في العزل المنزلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة بشرى منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، توضح فيه عاداتها اليومية خلال التزامها بالعزل المنزلي، بعد قرارات وزارة الصحة، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكتبت بشرى في المنشور: "امبارح رتبت كل الأدراج المبهدلة في البيت وتخلصت من الأدوية منتهية الصلاحية ورميت كراكيب كانت زحمة البيت.. اعملوا زيي لو تقدروا، شعور رهيب بالراحة والإنجاز".
وعلقت الفنانة آيتن عامر:"بفكر أطلع الصيفي بقا".
يذكر أن الفنانة بشرى تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، من إخراج تامر حمزة، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020.
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