سامي مغاوري لمصراوي: هذه أبرز الصعوبات التي واجهتتا في "قوت القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان سامي مغاوري، في بطولة مسلسل "قوت القلوب"، الذي يعرض حاليا على شاشة تليفزيون الحياة

وأكد "مغاوي" في تصريح خاص لمصراوي، أن العمل مختلف، والدور به تحد كبير، كما أن النص جيد، والعمل مع مخرج بحجم مجدي أبو عميرة أمر رائع.

وعن أصعب المشاهد في العمل، قال: "لم يكن هناك مشاهد صعبة، بقدر ما كانت هناك صعوبات واجهتنا أثناء التصوير، فالطقس السيء الذي شهدته البلاد منذ فترة أثر علينا".

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وتابع: "كنا بنصور في عز البرد، ومدينة الإنتاج الطقس فيها برد جدا، ومن كتر البرد كانت عنيا بتدمع بسبب تعرضها للهواء البارد".

وأوضح أنه سعيد بفريق العمل، مشيرا إلى أن العمل سيحقق نجاحا كبيرا، خاصة أنه ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية التي يحبها الجمهور.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، أحمد كمال أبو رية، نرمين ماهر، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.