فيديو| حازم سمير يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان حازم سميرعن شائعة إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إنه ظهرت عليه أعرض تتشابه مع أعراض الفيروس، بعد ما عاد من الخارج.

وقال سمير في مقطع فيديو نشره، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، :"الحقيقة في اليومين اللي فاتوا عدد كبير من الأصدقاء كلموني عشان بيطمنوا عليا، بيقولولي إحنا سمعنا إنك عندك كورونا وبنكلمك عشان نطمن عليك".

وأضاف حازم :"أنا بشكر كل اللي سأل عليا، كلكم أصحابي واخواتي، أنا قررت أعمل الفيديو دا عشان الأمور ما تاخدش أكبر من حجمها، مضيفًا :"أنا كنت مسافر برا مصر، وبعد ما رجعت بحوالي 8 أيام ابتدت تظهر عليا أعراض دور برد، الأعراض دي في جزء كبير منها بيتوافق مع أعراض كورونا".

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وتابع :"لأني شخص موسوس، قررت أعزل نفسي بعيد عن مراتي وأولادي، مع طبعا التعقيمات وبلبس جاونتي، حماية للولاد ولزوجتي، واتصلت بالدكاتره وقالولي لازم أعمل إشاعة معينة على الصدر عشان يطمنوا إن ما فيش حاجة في الصدر".

وأكمل حازم :"وبالفعل عملت الإشاعة والدكتور قالي لازم نلتزم بتعليمات وزارة الصحة، بما إن الأعراض دي في تشابهات مع فيروس كورونا، فا يفضل إنك تعزل نفسك لمدة 14 يوم، وقاية لأهلك، وبالفعل فضلت جوا العزل، مع التزامي بالعلاج، والحمد لله دلؤتي ما عنديش حرارة، وحالتي بقت أحسن، وفاضلي كام يوم والمدة تخلص، وأنا ما عملتش تحليل يقول إني سلبي أو إيجابي".

واختتم حازم حديثه:" كل المطلوب مننا إننا نلتزم بالتعليمات، والتوجيهات، عشان نعدي الأزمة، وأنا فخور جدا بحكومتنا بتعاملها مع الأزمة، الحمد لله الأمور تحت السيطرة، والوقت دا مش وقت إشاعات، وخليكوا في البيت، ولو سمحتوا اللي يظهر عليه أي أعراض يعزل نفسه".