تنفيذًا لحملة خليك في البيت..أصالة: القعدة في البيت رتبت لي حالي

عبَّرت الفنانة أصالة عن سعادتها لجلستها العائلية في منزلها، بعد توقف جميع أعمالها الفنية حاليًّا بسبب وباء كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات

"إنستجرام".

وتحدَّثت أصالة عبر فيديو بخاصية "ستوري"، عن فائدة الجلوس في المنزل قائلة "القعدة في البيت رتبت لي حالي من جوَّه، كنت

كتير ملخبطة ومومبسوطة من كتير أشياء، ورتبت بيتي كمان".

يذكر أن أصالة قد طرحت مؤخرًا أغنيتها "شامخ" باللهجة الخليجية، والتي سجَّلت أكثر من 11مليون مشاهدة، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: عبدالعزيز الموانا، توزيع:منتصر محمد علي.