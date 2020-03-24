شاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها في طريقة قضاء وقتها في ظل حملة خليك في البيت التي اتبعها عدد كبير من فناني الوطن العربي، للحد من انتشار وباء كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشرت كندة مجموعة من الكتب والروايات للقراءة أثناء مكوثها في المنزل، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام".
يذكر أن كندة تشارك مؤخراً في قصة من قصصمسلسل "إلا أنا " الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات التلفزيونية، وهو بعارة عن قصص منفصلة على عدد من لحلقات، ليضم 6 قصص كل قصة 10 حلقات، ويشاركها البطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، حنان مطاوع، سلمى غريب، من تأليف: يسرى الفخراني، إخراج:محمد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل الحجر الفني..كندة علوش تقضي وقتها في القراءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.