في ظل الحجر الفني..كندة علوش تقضي وقتها في القراءة

شاركت الفنانة كندة علوش، جمهورها في طريقة قضاء وقتها في ظل حملة خليك في البيت التي اتبعها عدد كبير من فناني الوطن العربي، للحد من انتشار وباء كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل

الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت كندة مجموعة من الكتب والروايات للقراءة أثناء مكوثها في المنزل، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام".

يذكر أن كندة تشارك مؤخراً في قصة من قصص

مسلسل "إلا أنا " الذي يعرض حاليا على إحدى القنوات التلفزيونية، وهو بعارة عن قصص منفصلة على عدد من لحلقات، ليضم 6 قصص كل قصة 10 حلقات، ويشاركها البطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، حنان مطاوع، سلمى غريب، من تأليف: يسرى الفخراني، إخراج:محمد موسى.