الخيال العلمى يتحول لواقع في زمن كورونا

ما زال الفن على مختلف العصور هو المعبر الأول عن الهوية والأكثر تأثيراً على قلوب الجماهير سواء للتعبير عن الفرح أو الحزن، وفي ظل حالة الهلع التي يعيشها المواطنين خلال الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد لوحظ أنه بات هناك تنبؤات بوجود هذا الفيروس خلال العديد من الأعمال الأجنبية.

فيلم Contagion يرصد الأحداث الجارية لفيروس كورونا

فهناك أعمال خيال علمي رصدت الأحداث الجارية بالعالم وكان تم عرضها خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها فيلم "Contagion" سيناريو سكوت بورنس، إنتاج عام 2011، وتدور أحداثه حول

وباء بفعل فيروس ينتقل عبر اللمس والهواء ومحاولات الباحثين والمختصين للسيطرة على الوباء واحتواء التداعيات السلبية على النظام الاجتماعي وتقديم مصل لإيقاف انتشار المرض.

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أعمال تنبأت بفيروس كورونا المستجد

وهناك فيلم Outbreak التي تدور أحداثه حول تفشي فيروس خيالي يشبه الإيبولا، موتابا ، في زائير ولاحقًا في بلدة صغيرة في الولايات المتحدة، يتم تعيينه في المقام الأول

في معهد الأبحاث الطبية للأمراض المعدية التابع لجيش الولايات المتحدة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومدينة سيدار كريك الخيالية، كاليفورنيا، تتكهن مؤامرة الفاشية إلى أي مدى قد تذهب الوكالات العسكرية والمدنية لاحتواء انتشار مرض معدي مميت.

تنبأ مسلسل "My Secret Terrius" الكورى، الذى طرح فى عام 2018، بـ فيروس كورونا المستجد، فى الحلقة الـ 10 فى الدقيقة 53، ويقدِّم أعراضه وحالات ظهورة كما يتحدث أن هذا الفيروس من صنع الإنسان.

تدور قصة المسلسل حول امرأة تدعى "جو أي رين" التي فقدت زوجها بشكل غير متوقع، تتورط في حرب تجسس فتكتشف حقيقة تورط زوجها في مؤامرة ضخمة برفقة جارها في السكن عميل الاستخبارات كيم بون.