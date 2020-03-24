محمد أمين راضي للوفد: حماصة أقرب شخصيات مملكة إبليس لقلبي

استطاع صناعة عالم منفرد بذاته لا يتشابه مع أي من الكتاب الأخرين، ما أن تشاهد أحد اعماله حتى تعود فورًا لمتابعة باقي مسلسلاته حتى تستطيع إن تفهم عالمه، فسواءً نيران صديقة، السبع وصايا، العهد ومؤخرًا مملكة إبليس يهتم الكاتب محمد أمين راضي بصناعة عالم متكاملة مليئ بالتفاصيل والشفرات التي يفكها المشاهد واحدة تلو الأخرى ليخرج بفهم مختلف، لذلك ولأهمية محمد أمين راضي التقت بوابة الوفد معه للحديث عن أحدث أعماله " مملكة إبليس ".

وإلى نص الحوار ..

هل توقعت النجاح الذي حققه مسلسل مملكة إبليس بالأخص أنه عرض على منصة إلكترونية ؟

لا، أو بالادق أنا لا اتوقع ردود أفعال الجمهور ابدًا ولكن المنصات الإلكترونية لها جمهورها ولها عدد مشتركين ما حدث مع مملكة إبليس إن مشاهدين المسلسل كانوا أكثر من المتوقع على منصة وهو الأمر الذي لم أتوقعه نهائيًا.

ألم تخشى من تأويل الجمهور لشخصيات المسلسل ؟

تأويل الشخصيات ليس عيبًا، مؤخرًا أصبح لدينا مشكلة مع تأويل الشخصيات ومع ذلك أنا لم أقصد أي تأويل لحظي للشخصيات بل قصدت التأويل الأشمل واخترت هذة الحقبة من الزمن بسبب وجود انفلات أمني وهو لم يكن متواجد في تاريخ مصر إلا في فترتان أيام الحملة الفرنسية والوقت الذي اخترته وبالطبع لم أرغب في اختيار فترة الحملة الفرنسية حتى لا يصبح مسلسل تاريخي مكلف إنتاجيًا، وإختياري لفترات الانفلات الأمني جاء كمحرك للأحداث التي تحدث داخل الحارة.

حدثني عن كواليس كتابتك للشخصيات، هل هم محض خيال أم جمعت بين الواقع والخيال ؟

لا يوجد هناك شخصيات هي نتاج الخيال فقط فهناك جزء من كل الشخصيات قابلتتهم في الواقع، وشخصيات مملكة إبليس بلا استثناء حقيقية بمفرداتهم واشكالهم الفرق الوحيد أنهم ليسوا مجتمعين في مكان واحد.

هل تعمل مع فريق عمل يقوم

لا، زمان عند كتابة مسلسل نيران صديقة والذي يعد أكثر مسلسل تم عمل بحث له كنت أعتقد أن المشكلة التي تواجهني وتضطرني لعمل البحث لنفسي هو عدم أمتلاكي القدرة المادية بتعيين فريق عمل ولكن مع الوقت اكتشفت أن أنا أرغب في البحث بنفسي وهو الأمر الذي يساعدني في تكمله التفاصيل الدرامية للعمل.

على عكس معظم أعمالك فمسلسل مملكة إبليس له طابع كوميدي، فهل الكوميديا كانت مقصودة ؟

نصحني الأستاذ محمد ياسين منذ فترة بكتابة الكوميديا وأنا كنت أخشى من التجربة وكان من المفترض أن أعمل معه على أعمال كوميدية، وبالطبع الكوميديا في مملكة إبليس كانت مقصودة وأن تكون كوميديا الموقف غير مفتعلة.

أخترت مزج أغاني سعاد حسني في المسلسل، فلماذا سعاد حسني ؟

ليست المرة الأولى التي استخدم فيها الأغاني فكل مسلسلاتي فيها نوع أغاني ثابت لكن المختلف في الأعمال السابقة هو كون الأغاني خلفية أما هذة المرة هي جزء من تكوين الشخصية وجزء من الدراما، أما عن لماذا أغاني سعاد فهو أهداء لها وسيعرف المشاهد في الجزء الثاني عن سبب حب حماصة لسعاد حسني.





لفت مشهد الكارتون انتباه الجمهور، حدثني عن كواليس التحضير له ؟

هناك سبب درامي له وسبب تسويقي، الأزمة التي واجهتنا هو رغبة الشخصيات في إخراج جثة مدفونة منذ ثلاث أيام وهو أمر بصريًا مؤذي فتوصلت الشخصيات لحيلة تغييب الحارة عن طريق المخدر وهذا المخدر بالفعل يؤدي لهلاوس فتوصلت لأن يكون المشهد كارتون حتى لا يسبب أي ضرر للمشاهد.

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شكل الحارة وديكورها كان مميز على عكس الحارات التقليدية مما تسبب في بعض الإنتقادات، فما رأيك في ذلك ؟

ألوان الحارة مميزة بالفعل وهذا الأمر له مبرر درامي قوي سيعلمه الجمهور في الموسم الثاني من المسلسل كذلك أسماء الأماكن بالحارة مثل أسم الفرن سيكتشف الجمهور سبب أسمه الغريب في الجزء الثاني.

تستغرق بين كل عمل والأخر وقت طويل، فلماذا تطيل الغيبة على جمهورك ؟

لم يعد بالأمكان الخروج بمسلسل كل عام فعلى المستوى الصحي والنفسي والفكري لا استطيع كتابة عمل كل عام، لكني لا أطيل الغيبة على الجمهور أنا بدأت كتابة مملكة إبليس في عام 2018 وكان من المفترض تنفيذه في نفس العام لكني شعرت بأنني سوف اظلم المسلسل وأنه يحتاج لمزيد من الوقت فأنا لم أتوقف غير في عام 2017 ومع ذلك كنت أعمل على المسلسل.





نعلم أن هناك مشكلات مع الرقابة على المسلسل، فهل تم حذف مشاهد ؟

كان هناك بعض الجدال مع الرقابة وتم تغيير الأسم بناءً على طلبهم لكن لم يكن هناك حذف إلا لمشهد واحد فقط ولم يكن مؤثر في الأحداث الدرامية.

من هي الشخصية الأقرب لك في مملكة إبليس ؟

حماصة، وهي المرة الأولى التي تكون أقرب شخصية لقلبي رجل ولا أعلم لماذا هو الأقرب لي ولكني أرى أنه الأطيب فعلى الرغم من إن " بودي " هو الأنقى إلا أنني أراه متطرف يرى أنه يمتلك نموذج واحد للصح حتى مع حسن نواياه لذلك أراه هو وبوسي " في مسلسل السبع وصايا وجهان لعملة واحدة، أما حماصة عندما وجد في بيئة أفضل أصبح أفضل.





هل ترى أن الكاتب يجب إن يمتلك خبرة حياتية كبيرة قبل الشروع في الكتابة ؟

يجب أن يمتلك الفنان الرؤية والرؤية تأتي من ثلاثة أشياء وهم القراءة، المشاهدة والخبرة الحياتية فالقراءة والمشاهدة على الرغم من كون بعض الكتاب مقلين فيهم وهو أمر غير مفهوم بالنسبة لي ولكن يمكن للكثير من الأشخاص مشاهدة نفس العمل وقراءة ذات الكتاب ويخرج الجميع بنفس الرؤية تقريبًا لكن الخبرة الحياتية هي من تجعل الفنان منفرد لأن كل فرد له تجربته الحياتية ويمتلك رؤية أخرى.

ما هي أعمالك القادمة ؟

أعمل على كتابة فيلم لكن لا يمكنني التصريح بأي أخبار تخصه إلا بعد البدء في تنفيذه