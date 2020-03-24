سيرين عبد النور تشبّه نادين الراسي لهذه النجمة العالمية..ما رأيكم؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شبّهت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ زميلتها الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ للنجمة العالمية ​كاثرين زيتا جونز​، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة للراسي وجونز وعلّقت بالقول:"صورة جديدة من مشاهير شبه بعض شو رأيكن "؟

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، إذ وافق بعض المتابعين مع عبد النور على هذا الشبه، فيما لم يوافقها البعض الآخر.

وكانت شبهت عبد النور بالأمس ضمن هذا التحدي الذي أطلقته للتسلية خلال فترة الحجر المنزلي، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة للنجمة العالمية جينيفر أنيستون، لتردّ رحمة وتشبهها للنجمة العالمية كاثرين زيتا جونز أيضاً.



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