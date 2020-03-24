ميرنا وليد - بيروت - بعد تخلي ​ميغان ماركل​ وزوجها ​الأمير هاري​ عن مهامهما الملكية، وإنتقالهما للعيش في كندا والبدء بحياة بعيدة عن الأجواء الملكية الصارمة، كشف موقع "ميرور" البريطاني، أن ماركل، توَّد العودة إلى التمثيل بعد الشهرة التي اكتسبتها في مسلسل Suits، لذلك قرر منتج وكاتب المسلسل الكرتوني "عائلة سمبسون" آل جين انتهاز الفرصة وتقديم عرض على ماركل بعدما لم تنتهز شركة ديزني الفرصة سابقًا بعدما شوهد هاري يخبر أحد مسؤولي الشركة أن زوجته رائعة في الأداء الصوتي.

وصرَّح آل جين لبرنامج "راديو تايمز" أن ماركل مرحب بها للقيام بدور التعليق الصوتي في البرنامج الذي يبث على القناة 4، وقال:"سمعت أنها توَّد المشاركة في أداء تعليق صوتي، لذلك إذا كانت تقرأ هي وهاري ما أقوله، فليتواصلا معي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تتلقى عرضاً للمشاركة في "عائلة سمبسون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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