ميرنا وليد - بيروت - يحاول عدد كبير من النجوم تمضية الوقت الذي يقضونه حالياً في الحجر المنزلي بالتسلية أحياناً وبالتحديات أحياناً أخرى عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، ولهذا قررت الممثلة السورية ​كندة علوش​ قبول تحدي الممثلة التونسية هند صبري بنشر صور من الطفولة، ونشرت علوش صورة لها من طفولتها ظهرت فيها برفقة والدها الراحل.

وعلّقت بالقول :"تحدي الملل بدتو هندوش..هند صبري، مشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة، صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب، بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خمنوا من هي هذه الطفلة ممثلة تزوجت من ممثل مصري شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.