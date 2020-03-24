هذا سبب رفض ديميت اوزديمير الزواج من جان يامان

كشفت صحف تركية عن قصة حب عاشها بطلا المسلسل التركي “الطائر المبكر” جان يامان وديميت أوزدمير، أثناء تصويرهما العمل كادت تتكلل بالزواح.

وكشفت تقارير صحفية أن يامان خان زميلته ودخل في العديد من العلاقات، وهو ما جعل ديميت تلغي فكرة الارتباط به وتعدل عن الزواج منه بعدما اكتشفت خيانته، فيما أشار الأخير من قبل إلى أنه ليس مستقراً في علاقاته العاطفية.

في وقت سابق وصف يامان علاقته بزميلته ديميت أوزديمير بأنها الأفضل على الإطلاق والأكثر تناغماً في الدراما التركية، وفقاً لما نشرته صحيفة Akşam التركية.

يامان قال وقتها في تصريحات للصحفيين إن: “أنا وديميت أكثر شريكين متناغمين حتى الآن، نتفق بشكل كبير جداً في الكثير من الأمور”.

جاءت تصريحات يامان بعد انتشار أخبار حول علاقة حب تجمع شريكته في مسلسل «الطائر المبكر» ديميت أوزدمير بالممثل كان يلدريم، وهو ما نفاه الطرفان.

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