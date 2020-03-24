جريمة قتل بجوار فيلا نجلاء فتحي... هذا ما حصل

عثر على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها بجوار فيلا تملكها الفنانة المصرية نجلاء فتحي في منطقة الفيوم، وقررت الشرطة تكليف الطبيب الشرعي لإعداد تقرير عن أسباب الوفاة.

وأكد تقرير تحريات مباحث قسم شرطة الفيوم أول أن الفتاة تم العثور عليها مقتولة داخل جوال بالممشى السياحي بمدينة الفيوم، بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي، وقام أحد المزارعين بالعثور على الجوال والإبلاغ عن الواقعة.

وتبين حسب تحريات المباحث أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، وأن الجوال تم القائه في بحر سنورس بالفيوم، وبداخله الفتاة وهي بكامل ملابسها ومخنوقة، وتم وضع عدة أحجار داخل الجوال حتى تغرق الجثة، ولكن تيار الماء دفع الجوال ليطفو بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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ولم يعرف بعد هل كانت الفنانة نجلاء فتحي داخل الفيلا أثناء العثور على الجثة أم مقيمة داخل منزلها في القاهرة.

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