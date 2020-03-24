بالأسماء: هيفاء وهبي وسيرين عبد النور ووائل كفوري يتحدون بعضهم لفعل الخير

يساهم نجوم لبنان في التخفيف من معاناة المحتاجين في زمن الحجر المنزلي، ويقومون بتشجيع بعضهم لفعل الخير.

شاركت الفنانة هيفا وهبي في حملة التبرعات لمحاربة فيروس كورونا التي أطلقتها قناة "mtv" ضمن برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم، إذ تبرعت بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية توزّع 10 ملايين ليرة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي والمبلغ نفسه لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

وكمحاولة منها لمد يد العون في الحد من انتشار هذا الفيروس، حاولت هيفا المساعدة في إنجاح تجربة الحجر المنزلي ومنع خرقها من خلال مساعدة بعض العائلات على تأمين الحاجات الأولية، كي لا يضطر أفرادها إلى العمل لتأمين لقمة عيشهم.



لذلك، شاركت هيفا متابعيها عبر خاصية الستوري على إنستغرام بتفاصيل مبادرة جمعية "أجيالنا" الّتي تقدم يد العون للعائلات المحتاجة والتي قدر عددها بحوالي 9850 شخصا في لبنان عبر جمع التبرعات، حفاظا على الحجر المنزلي.



وقد علقت هيفا وهبي على المنشور قائلة: "أرجوكم ادعموا العائلات المحتاجة"، معلنة مشاركتها بحملة التبرعات التي انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي. ولم تكتف وهبي بنشر رسالة جمعية "أجيالنا" والمساعدة، بل نقلت المبادرة إلى زملائها المشاهير، فتحدت كلا من إعاصي الحلاني ونجوى كرم ووائل كفوري وفارس كرم وبسام فتوح لمساعدة العائلات في ظل الظروف الصعبة.

وقد أعلنت الفنانة نجوى كرم قبول التحدي وبدورها تحدت كلا من ماجدة الرومي، أحلام الشامسي، وراغب علامة، وجاءت مبادرتها هذه بعد مساهمتها أيضا في برنامج "صار الوقت" بمبلغ لم تفصح عنه، مشيرة إلى أنها سوف تقدم حصصا غذائية لعدد من العائلات التي لا تتمكن من تأمين الطعام والشراب في هذه المرحلة.





كما أعلنت النجمة مايا دياب قبولها التحدي وسمت كلا من زياد برجي ، مريام فارس، نانسي عجرم، راغب علامة وجويل مردينيان.



وبادر السوبر ستار راغب علامة للتبرع عبر الـ mtv الأحد بمبلغ 25 مليون ليرة بحيث قسمها 10 ملايين للصليب الاحمر اللبناني و15 مليون للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري.

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وقبلت الفنانة نانسي عجرم التحدي أيضا وقدمت أسماء محمد حماقي ونوال الزغبي وملحم زين لقبوله. وتبرعت نانسي أيضا في برنامج "صار الوقت" بمبلغ 10 آلاف دولار لمستشفى رفيق الحريري الحكومي و10 آلاف دولار للصليب الأحمر اللبناني، والتي خطى خطوها الأسبوع الفائت كل من النجوم وائل كفوري، عاصي الحلاني ، وائل جسار وعلاء زلزلي.

وأعلن وائل كفوري قبوله التحدي ووجه لتسمية النجوم كل من، أيمن جمعة، سيرين عبد النور، ملحم زين.



ومن المتوقع أن يقبل كل النجوم التحدي في الساعات المقبلة خاصة أن العديد منهم يساهمون بتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة.

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