وفاة ابنة الفنانة ناهد جبر والكورونا تمنعها من الصلاة عليها

توفيت السيدة مايسة عصام بهيج، ابنة الفنانة ناهد جبر، ولاعب والكرة ومدرب الزمالك الراحل عصام بهيج.

وأعلن خبر الوفاة زوجها حازم المبروك على فيس بوك وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون"، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر؛ لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسألكم الدعاء لها".

يذكر أن ناهد جبر مخرجة وممثلة سينمائية ومسرحية مصرية، ولدت في 11 يوليو 1945، ابنة اللواء عبد الفتاح جبر وشقيقة الفنانة منى جبر، تخرجت في معهد السينما قسم إخراج، وتزوجت الفنانة ناهد جبر من اللاعب عصام بهيج نجم كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في فترة الخمسينيات، وأنجبا ابنتهما مايسة.

وشاركت جبر في عدد من الأعمال الفنية ولعل أبرزها الجزء الثانى من مسلسل "المال والبنون" حيث جسدت شخصية نبيلة زهران زوجة حسين فهمى ووالدة روجينا، كما قدت دورها الشهير "مديحة في مسرحية "شاهد مشافش حاجة" مع الزعيم عادل امام وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.

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