وفاة فنان عالمي بعد إصابته بالكورونا

رحل عن عمر 86 عاماً، عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو، صباح اليوم، في أحد مستشفيات فرنسا جرّاء إصابته بفيروس «كوفيد ــ 19»، وفق ما أفاد تييري دوروبير، ناشر أعماله في حديثه لوكالة «فرانس برس». وكان ديبانغو قد أعلن عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، قبل أيّام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مشيراً إلى أنّه «سعيد جداً بلقاء جمهوره قريباً». وبات ديبانغو، أسطورة الأفروــ جاز، أوّل نجم عالمي يقضي بسبب الوباء.

يعدّ الراحل مانو ديبانغو من ألمع الفنانين الأفارقة، وهو مؤلف الأغنية الشهيرة «سول ماكوسا» في عام 1972. كان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرّسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم في مناسبة كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يرصدها منسقو الأسطوانات في نيويورك لتعرف بعد ذلك نجاحاً كبيراً.

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