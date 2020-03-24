النجوم العرب هكذا يتصرفون في الحجر الصحي

كلنا رأينا كيف يمضي نجوم العالم العربي يومياتهم في فترة الحجر المنزلي وقايةً من فيروس كورونا المنتشر في الوطن العربي والعالم أجمع.

وهنا نستمر في القاء الضوء على يوميات النجوم بجولة جديدة نستعرضها من خلال أطرف الفيديوهات وأجمل الصور.

شاهدوا النجوم العرب في الحجر الصحي...تابع:

النجمة اللبنانية باميلا الكيك نشرت فيديو طريف لها وهي ترقص مع والدها في منزلها رغم ان الفيديو مصور منذ شهر الا انها نشرته في فترة الحجر المنزلي.

كارلا حداد نشرت أيضاً فيديو طريف من داخل الحجر الصحي وهي تحاول سرقة الطعام، الا ان عاملة المنزل منعتها من ذلك.

وكان لمدونات الموضة والجمال الحصة الأكبر في الصور والفيديوهات في فترة الحجر المنزلي ومنهن علا فرحات التي ظهرت مع زوجها في فيديو.

كما ان نور عريضة نشرت فيديو طريف لها، وهي تحاول الهروب من مقالب ابنتها أيلا وزوجها جورج.

النجم أحمد فهمي كان الأكثر طرافة في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص في انستقرام كما هو واضح.

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الوليد عاصي الحلاني نشر صورته بإطلالة جديدة بالشيب وهو مع حصانه عبر انستقرام وعلق بالقول: "الوضع بشيّب."

النجمة نانسي نصرالله نشرت صورتها عبر انستقرام وهي تشرب المشروبات الساخنة وعلقت بالقول: " بعدنا بالبيت......وعم بشرب جميع انواع الأعشاب.....بدل ما آكل عم حاول إلهي حالي."

كما ان النجمة غادة عبد الرازق نشرت صورة لها مع عاملات المنزل وحفيدتيها وهن يضعن الكمامات وعلقت بالقول: " ياريت الناس كلها وهمة فى البيت يعملو كدة زينا علشان كل واحد يحمى نفسة وولادة والعاملين معاة داخل المنزل من فضلكم خليك بالبيت خد احتياطاتك حافظ على نظافتك ونظافة البيت بالمطهرات وربنا يحفظ الجميع باْذن الله ."

النجمة الخليجية بثينة الرئيسي نشرت فيديو عبر انستقرام وهي تنصح الناس للوقاية من فيروس كورونا من خلال البقاء في المنزل وعلقت بالقول: " سجلها بمخك .. اذا طلعت من البيت بهالفتره الصعبه ممكن ترجعله حامل للفايروس ! اذا مو علشانك .. علشان امك وابوك وابناءك واحبابك .. كبر المسافات .. المرحله القادمه اشد واصعب .. ومصيرنا بإيدنا..ما نبي اعداد الاصابات تزيد .. ما نبي نفقد السيطره .. مانبي نسجل حالات وفاة .. نبي نكون قدها ونرجع استقرار بلادنا .."

الفاشينيستا كارن وازن نشرت صورة مع زوجها وأولادها في المنزل في فترة الحجر الصحي وهم يأكلون الحلوى وعلقت بالقول: " Social isolation squad stayhome ".

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