إيهاب توفيق : ” إحنا شغالين غصب عننا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 05:56 مساءً - أجرى الفنان ” إيهاب توفيق ” لقاءا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” وجه من خلاله نصيحته للجمهور بالابتعاد عن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل .

وأشار إيهاب توفيق إلى أن ظروف العمل هي التي اضطرته غلى النزول من أجل تسجيل الأغنية التي طرحها مؤخرا بإسم ” أبويا وأمي ” بمناسبة عيد الأم .. فقال : ” إحنا نازلين النهاردة عشان نشتغل يعني غصب عننا إن إحنا 3 أو 4 موجودين في الاستديو وده بعتبره في الوقت اللي إحنا فيه الوقت الحرج ده تجمع كبير جدا ” .

وتابع : ” بتمنى كل الناس تعرف إن فعلا فيه مشكلة ممكن تحصل من التجمعات الكتيرة وممكن العدوي تنتشر بشكل كبير وده اللي منتمناش إنه يحصل لأي حد مننا ” .

وعن أغنية أبويا وأمي قال إيهاب توفيق أن فكرتها جاءت بعد وفاة والده في شهر يناير الماضي بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر وتوفى نتيجة الاختناق .

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وأضاف: ” والدي ووالدتي الله يرحمهم كانوا من أقرب وأعز الناس ليا والحمد لله لغاية آخر يوم في حياتهم هما الاتنين كانت علاقتي بيهم على أحسن ما يكون .. وأتمنى الأغنية توصل لكل الناس ويحبوا الأغنية ” .